ارتفاع ودائع البنوك لما يقارب 6 تريليونات جنيه في أغسطس الماضي

ارتفعت ودائع البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلي ما يقارب 6 تريليونات جنيه بعد أن كانت 5.84 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 5.75 تريليون جنيه في يونيو 2021.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الودائع الحكومية سجلت 1.15 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.1 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.03 تريليون جنيه في يونيو 2021.



ووصلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.01 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.08 تريليون جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 901.5 مليار جنيه في يونيو 2021.



وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 148.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1239.9 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 130.25 مليار جنيه في يونيو 2021.



وذكر التقرير أن إجمالي الودائع العملاء من غير الحكومة بلغت 4.2 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.1 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 4.0533 تريليون جنيه في يونيو 2021.