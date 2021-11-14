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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب أداب جامعة القاهرة.. تفاصيل مسابقة دور الدولة في ارتقاء المنظومة الصحية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

مازالت جامعة القاهرة ، تستأنف الانشطة الرياضية خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجديد 2021-2022 ، بعد أن توقفت فترة طويلة .

وفى هذه السطور، ننشر لكم أهم الانشطة الطلابية المتاحة بكلية الأداب جامعة القاهرة .

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ”  .

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شروط البحث

أن يتقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14 ) .
أن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة . 
أن يوضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث . 
مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث . 
أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشرة أو التقدم به فى مسابقات أخرى . 
يدون على العمل اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب . 
أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى و كارنية العام الجامعى 2021-2022 . 
سيتم استبعاد الابحاث غير مكتملة .
اخر موعد لتلقى الأبحاث 19 ديسمبر 2021 .

جوائز المسابقة

مركز أول : 600 جنيه

مركز تانى : 500 جنيه

مركز ثالث : 400 جنيه

مركز رابع : 300 جنيه

مركز خامس : 200 جنيه

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