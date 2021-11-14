لطلاب أداب جامعة القاهرة.. تفاصيل مسابقة دور الدولة في ارتقاء المنظومة الصحية

مازالت جامعة القاهرة ، تستأنف الانشطة الرياضية خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجديد 2021-2022 ، بعد أن توقفت فترة طويلة .

وفى هذه السطور، ننشر لكم أهم الانشطة الطلابية المتاحة بكلية الأداب جامعة القاهرة .

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ” .

شروط البحث

أن يتقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14 ) .

أن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة .

أن يوضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث .

مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث .

أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشرة أو التقدم به فى مسابقات أخرى .

يدون على العمل اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب .

أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى و كارنية العام الجامعى 2021-2022 .

سيتم استبعاد الابحاث غير مكتملة .

اخر موعد لتلقى الأبحاث 19 ديسمبر 2021 .

جوائز المسابقة

مركز أول : 600 جنيه

مركز تانى : 500 جنيه

مركز ثالث : 400 جنيه

مركز رابع : 300 جنيه

مركز خامس : 200 جنيه