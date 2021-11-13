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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية الأحزاب تعقد مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية الجديدة

صدى البلد

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  غدا الأحد مؤتمر صحفي لتدشين الاستراتيجية الجديدة  وذلك في الثانية عشر ظهرا ويعقبه صالون سياسي.


يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر  والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية الجائحة كورونا، فهل نحن مقبلين على موجة تضخم كبيرة تحليلات كثيرة وتفسيرات أكثر عن أسباب التضخم.

 

ويرصد  صالون التنسيقية غدا الأحد في الثانية تلك الأسباب وتأثيراتها على اقتصاديات العالم، ويدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية بحضور د محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي ودكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب جائحة كورونا مصر صالون سياسي

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