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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نوستالچيا..معلومات لا تعرفها عن نجاة الصغيرة ولماذا طلبت الطلاق من زوجها الأول

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

تعد نجاة الصغيرة، أيقونة من أيقونات الغناء فى العالم العربى، صوتها العذب الهادئ يدفع المستمع إلى الإنصات إليها.

 

تزوجت «نجاة» في عام 1955 من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، والذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة.

 

وبدأت  نجاة الصغيرة تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء وهي لم تتعد الـ 16 من عمرها، وكان زوجها، شديد التأثر والإعجاب بصوتها، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، مثل: «أسهر وأنشغل أنا»، «اوصفولي الحب»، «حقك عليا وسامح» وغيرها.

 

أنجبت نجاة الصغيرة، من زوجها الأول، ولدا واحدا يدعى "وليد"، ولكن تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد 4 سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها، فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي، لكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم.

 

بعد 6 أشهر انفصلت «نجاة» عن زوجها الأول، لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم «شاطئ المرح» عام 1967، ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى.

نجاة الصغيرة وسعاد حسني الاسمان اللذان لا يغيبان عن الوطن العربي، لم يجمعهما عمل فني واحد رغم أنهما من عائلة فنية واحدة، فهما شقيقتان من الأب فقط، وهما الوحيدتان من بين كل أشقائهما اللاتي خاضتا مجال الغناء والتمثيل وحققتا نجاحا ساحقا، لكن مع ذلك لم تظهر الشقيقتان معاً ولو لمرة واحدة في عمل فني أو أغنية أو حتى لقاء تليفزيوني ، حتى أشيع أن هناك خلافات وصراع واضح بين نجاة الصغيرة وسعاد حسني، بسبب دخول الاثنتان الوسط الفني .

وفى عام 1968 كان من المقرر أن تقف الشقيقتان أمام بعضهما فى عمل سينمائى واحد، وأعلنت عنه «نجاة» فى حوار لها مع مجلة «الموعد» أن فكرته تدور حول تجسيد نجاة الصغيرة دور مطربة تعمل وتجتهد من أجل إسعاد شقيقتها الأخرى وهى «سعاد»، وأعلنت أنها ستسافر إلى بيروت من أجل شراء ملابس العمل ولكن الفيلم لم يظهر للنور، وربما كان ذلك سبباً للتأكيد على سوء العلاقة بين الشقيقتين.

من ضمن الخلافات التي أثيرت حول علاقة نجاة الصغيرة وسعاد حسني، هي محاولات نجاة إبعاد الشعراء والملحنين عن العمل مع السندريلا، بعد أن خاضت سعاد الوسط الفني بكل قوة وأثبتت كفاءتها سواء في التمثيل أو الغناء، لكن نجاة حاولت إبعادها عن الغناء وهو ماتسبب في توتر العلاقة بين الشقيقتين .

الغريب في الأمر أن سعاد حسني كانت في لقائتها القديمة تتحدث عن شقيقتها نجاة بشكل جيد، لكن على العكس كانت نجاة دائماً تلتزم الصمت تجاه السندريلا وهو ما جعل الجمهور يشعر بالغيرة بينهما، حتى بعد وفاة سعاد حسني، أقامت نجاة حفل غنائي رغم توقها عن أي نشاطات تلك الفترة لكنها أحييت الحفل بعد وفاة شقيقتها بفترة قصيرة . 

 

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