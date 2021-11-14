الصحة تعلن نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدة نصائح للمواطنين، لتجنب نقل العدوي من فيروس كورونا المستجد، والوقاية منها.

وأوضحت الوزارة فى نصائحها:

استخدام المناديل الورقية عند العطس او الكحة.

ادأب العطس لتقليل عدوي كورونا.

تخلص من المناديل بأسرع وقت بعد الاستخدام غسل الايدي بالماء والصابون او بالمطهرات الكحولي استخدام الكوع او اعلي الذراع عند العطس او الكحة في حالة عدم وجود منديل تجنب الغطس او الكحة بالقرب من أي شخص.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف