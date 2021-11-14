قراءة تحليلية لمؤتمر باريس حول ليبيا .. فيديو

قال محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، إن القضية الليبية بالنسبة لمصر أمن قومي، وهذا بسبب العلاقات التي تربط ليبيا مع مصر منذ آلاف السينين والقضايا الليبية يهتم بها الشعب المصري .

وأضاف محمد كمال خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي" ، إن مصر بسبب علاقاتها مع ليبيا تدع إلي هذه المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر باريس حول ليبيا ، مؤكدا انه من المحتم الاستماع إلي وجه نظر مصر بالنسبة إلي ليبيا ووجه نظر مصر بما يتعلق بالملف الليبي يتفق عليها فرنسا والولايات المتحدة .

وأوضح محمد كمال ، إن المشكلة الآن في ليبيا هي تواجد قوات أجنبية، مؤكدا أن تركيا تنظر إلى ليبيا على أنها دولة ذات منفعة اقتصادية، ويجب علي جميع الدول ترك ليبيا للشعب الليبي.

وتابع محمد كمال ، أن مصر بذلت دورا كبيرا جدا من اجل حدوث توافق ليبي ليبي من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات الليبية من اجل أن يكون هناك أهداف واحدة لهم وهذه الأهداف يهددها الآن تواجد القوى الأجنبية .