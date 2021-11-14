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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علقة ساخنة للص حاول سرقة محل بباغوص فى الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن أهالي منطقة باغوص من إحباط محاولة لص لسرقة أحد المحلات بالمنطقة بعد مطاردة مثيرة في شوارع باغوص وتم الإمساك به وإعطائه علقة ساخنة ليكون عبرة لكل لص يدخل المنطقة والاتصال بشرطة النجدة لتسليمه.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلي مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بٱمساك أهالي منطقة باغوص بالص أثناء محاولته سرقة أحدي المحلات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث بالقسم وتبين من خلال المعاينة الأولية بضبط الأهالي للص حاول سرقه محل بباغوص وضرب اللص ضربا مبرحا .


أكدت التحريات أن  أحد السكان اثناء عودته لمنزله شك في  أحد  الأشخاص بتصرفاته المريبة فراقبه عن بعد حتى شاهده أثناء فك القفل الموجود على باب المحل، فاستعان بشباب المنطقة وتم الإمساك به وتسليمه للشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة المسائية لمباشرة التحقيق.

 

 

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علقة ساخنة للص سرقة محل بباغوص بالفيوم

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