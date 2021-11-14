لمحبي التعديلات .. جيب رانجلر تتمتع بقدرات محرك دودج فايبر |صور

بعد أكثر من 16 عامًا حصلت النسخة جيب رانجلر على تعديلات مبهرة، وذلك بعد أن طرحت للبيع على Hemmings، وتعتبر هذه النسخة اجمالاً هي واحدة من الاصدارات الشهيرة للغاية التابعة للصانع الامريكي المخضرم، ولكن صاحبة هذا الموضوع تمتعت بالعديد من الترقيات الخاصة.

لمحبي التعديلات .. جيب رانجلر تتمتع بقدرات محرك دودج

حصلت النسخة المعدلة من جيب رانجلر على بعض الامتيازات ومنها، عدد الكيلومترات التي قطعتها تلك النسخة من تاريخ إصدارها، والتي بلغت 32.232 كيلومتر فقط، مما يجعلها من القطع النادرة للغاية لهذا الشأن.

كما حصلت السيارة رانجلر المعدلة على ترقية قوية من خلال تزويدها بمحرك من عشر اسطوانات طراز V10، وهو الخاص بالنسخة دودج فايبر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات، وذلك من قبل شركة التعديلات Burnsville Auto Body and Off-Road.

تمتعت السيارة المعدلة جيب رانجلر بنظام صوتي جديد يختلف عن المعدات القياسية، بالإضافة إلى محور خلفي Currie Iron Jack 3 Dana 60، و نظام تعليق Tom Woods 1350 U، بينما ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقشات بارزة وغائرة تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى دعامات للسقف، و شدادات أمامية لمهام السفاري، مع غطاء محرك و شارات SRT-10، وألواح حماية سفلية، إلى جانب مقاعد رياضية تتمتع باللون الاحمر والاسود.

سعر السيارة جيب رانجلر المعدلة

تقدم النسخة المعدلة من جيب رانجلر بقيمة قدرها 47.250 دولار اي ما يعادل 732 ألف جنيه مصري، ويرجع ارتفاع هذا السعر للترقيات المتعددة التي حصلت عليها تلك النسخة.