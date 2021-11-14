ارتفاع حالات الوفاة فى حادث كوبرى النيل ببنى سويف

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى بنى سويف التخصصي فى الحادث الذى شهدة كوبرى النيل بمدينة بنى سويف مساء السبت ليرتفع اعداد الضحايا فى الحادث لشخصان.

وغادر ثلاث اشخاص مستشفى بنى سويف التخصصى عقب تلقيهم العلاج اللازم داخل المستشفى فى حادث كوبرى النيل ببنى سويف.

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي واصطدامها بدراجة بخارية أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، وسقوط شخصين من أعلى الكوبري.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري النيل ووقوع أشخاص من أعلى كوبري النيل.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من أحمد ص م 18 سنة جثة هامدة، ونبيلة عبد العظيم على 63 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، جمال سلامة جودة 65 سنة الحميات اشتباه ما بعد الارتجاج، وليد عادل شحاتة مصاب بكدمات بالجسم 35 سنة، أمنيه ص طالبة جامعية مصابة غيبوبة تامة.

