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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالبة جامعية باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

صدى البلد

أصيبت طالبة جامعية اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي لتناولها وجبة طعام فى سكن خارجي في بنى سويف الجديدة شرق النيل.


تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوصول طالبة جامعية لمستشفى بنى سويف التخصصي مصابة باشتباه تسمم غذائي وإدعاء تناول وجبة طعام فى سكن خارج المدينة الجامعية.


واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي "رانيا .ج .م" 21 سنة طالبة جامعية مصابة باشتباه تسمم غذائي لتناولها وجبة طعام فى سكن خارجي بمدينة بنى سويف الجديدة.

 

تم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى التخصصي وإيداع الطالبة القسم الداخلي تحت الملاحظة بإشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى.

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