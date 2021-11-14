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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمري ما اتخانقت مع حد.. رجاء حسين تهاجم محمد رمضان من جديد |فيديو

رجاء حسين ومحمد رمضان
رجاء حسين ومحمد رمضان

قال الفنانة رجاء حسين إنها شاركت في عمل مسلسل "حياة وبنعيشها" مع الفنان محمد رمضان، والفنانة ليلى علوي، والفنان باسم السمرا.

وأشارت رجاء حسين خلال لقائها مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أنهم سألوها عن رأيها بشأن الفنان محمد رمضان، قائلة: "قولتلهم ربنا يزيده من نعيم الله .. ولكن من تواضع لله رفعه".

وأضافت الفنانة أن الفنانة سميرة عبد العزيز صرحت خلال ندوة من الندوات بأنهم عرضوا عليها القيام بدور "الأم" لمحمد رمضان في المسلسل، ولكنها رفضت، مضيفة: "راح محمد رمضان قالها جرا ايه يا شحاتة .. ده انتي بتاخدي 20 ألف جنيه وأنا باخد 200 ألف تقريباً .. وده اسمه بلطجة".

وعن نفيه لهذا الحوار، قالت رجاء حسين:" الراجل بيبقى قاتل وبيبقى سارق ولما تيجي الحكومة تسأله يقول والله ما عملت .. وسميرة عبد العزيز إنسانة لها قيمة وقامة ومثقفة ولا تعرف اللوعة .. وبالتالي لما تقول ده حصل يبقى حصل .. نظراً لأنها بكت بالدموع خلال هذه الندوة".

وعقبت الفنانة: “أنا لا أحب أن أهاجم أي أحد من زملائي، ولا أتدخل في حياتهم الشخصية .. وعمري ما اتخانقت مع مخرج أو زميل ليا .. وتاريخي يشهد”.

رجاء حسين محمد رمضان مسلسل حياة وبنعيشها الفنانة سميرة عبد العزيز الفنان باسم السمرا

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