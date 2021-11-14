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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل قمة بايدن وبينج..بلينكن يحذر الصين بشأن تايوان

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه بشأن نهج الصين تجاه تايوان لوزير الخارجية الصيني وانج يي، ودعا أيضًا إلى اتخاذ تدابير لضمان إمدادات الطاقة العالمية، قبل المحادثات المقبلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكيةنيد برايس في بيان:"تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانج يي، حيث ناقشا الاستعدادات للاجتماع الافتراضي القادم للرئيس بايدن مع الرئيس شي جين بينج، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة للزعيمين لمناقشة كيفية إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أثناء العمل معًا في المجالات التي تتوافق فيها المصالح".

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ووفقا للبيان، حث بلينكين بكين على الدخول في حوار لحل قضية تايوان سلميا.

وقال برايس:"شدد الوزير على اهتمام الولايات المتحدة الطويل الأمد بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأعرب عن قلقه بشأن استمرار الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية على تايوان".

وفقًا لوزارة الخارجية، ناقش بلينكين أيضًا مع نظيره الصيني تعافي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ضوء التضخم واضطرابات سلسلة التوريد.

وقال برايس إن بلينكين "شدد على أهمية اتخاذ إجراءات لضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة العالمية وتقلب الأسعار للخطر لانتعاش الاقتصاد العالمي".

بلينكن الصين بايدن بينج تايوان

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