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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول

السيول
السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق  (مرسى علم/ القصير و قفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي).

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة  للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب  في صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة في ظل الأحوال الجوية الغير مستقرة بالمحافظة.  

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري على انتشار وتواجد مجموعات الإنقاذ والطوارئ والصيانة لاستعادة كفاءة  الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء في حالة تتضررها نتيجة السيول.

يذكر أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الإنقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.

طرق مرسى علم الأقصر السيول الاحوال الجوية

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