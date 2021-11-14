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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات الرئيس السيسي بإعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الأحد/ بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية، وعودة الرئيس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "توجيهات رئاسية بإعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية.. مدبولي: إنشاء مدينة السويس الجديدة.. وخطة لرفع كفاءة الأحياء القديمة"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بمحافظة السويس من أجل اللحاق بركاب التنمية على غرار ما يحدث في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتابع مع محافظ السويس، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى بالمحافظة، التي تعد بداية لعملية التنمية بها.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته أمس بمحافظة السويس، للحديث عن المشروع الكبير الذي وجه الرئيس السيسي بإطلاقه، وهو المشروع الخاص بإنشاء مدينة السويس الجديدة التي بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إقامة مرحلتها الأولى.. مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار توفير سكن ملائم لأهالينا في محافظة السويس.

وأوضح مدبولي أن زيارته لمحافظة السويس لها أهمية كبيرة، قائلا "كان المواطن في محافظة السويس يشكو دائما من أنها لا تنال الاهتمام الكافي، وأنه لا يوجد تركيز على أعمال التنمية والتطوير بها كما هو الحال في المحافظات الأخرى، وكانت المحافظة كذلك محل مقارنة مع محافظات إقليم قناة السويس المجاورة".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المرافق والبنية الأساسية، وعلى وجه الخصوص مشروعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.. وقال إنه طلب من المحافظ وضع خطة طموحة لرفع كفاءة كل الأحياء السكنية القديمة القائمة داخل مدينة السويس. 

وأشار إلى أنه، خلال زيارته السابقة للسويس، كان يوجد تحد فيما يعرف بـ"مناطق الجمعيات" التي أقامتها الجمعيات التعاونية من خلال إنشاء عمارات سكنية بها، والتي للأسف لم يكن قد تم استكمال شبكات البنية الأساسية لها، فتم التوجيه باستكمال أعمال هذه الشبكات بالتعاون مع المحافظة عبر إدخال جميع ما تحتاج إليه منظومة البنية الأساسية فيها، ورصف الشوارع ورفع كفاءتها.

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