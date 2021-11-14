هدى المفتي تستعيد ذكريات طفولتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة، هدى المفتي، جمهورها، بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت المفتي بصورة تستعيد فيها ذكرياتها و هي طفلة، مما نال إعجاب متابعيها.

أعمال هدي المفتي

وتبدأ الفنانة هدى المفتي تصوير دورها في فيلم الكوميديا والأكشن عمّهم والذي تشارك في بطولته أمام محمد عادل إمام.

فيلم عمّهم من إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري ويشارك في بطولته أيضاً النجم محمود حميدة، سيد رجب، أيتن عامر ومحمد ثروت.

يأتي ذلك قبل أيام من طرح فيلمها فرق خبرة بدور العرض السينمائية، الذي تؤدي فيه هدى المفتي دور البطولة أمام محمد الشرنوبي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي. وهو من تأليف شريف نجيب والذي يخوض به أولى تجاربه الإخراجية في السينما.

كما تعمل هدى حالياً على مسلسل بيمبو مع أحمد مالك، ومن إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، ويشارك في بطولته أيضاً حسن مالك، ويجز، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد. كما تعمل مع مالك أيضاً على مسلسل تحقيق ، الذي سيُعرض قريباً على منصة Watch It، ويشاركهما بطولته تارا عماد، مي الغيطي، زينب غريب وطارق عبد العزيز ومن إخراج محمد فتحي (شانك) وتأليف محمد الدباح.