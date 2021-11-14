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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى..

ممدوح رسلان: متابعة إحلال وتجديد المحطات لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب

رئيس القابضة للمياه
رئيس القابضة للمياه خلال جولته للسويس

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية المتابعة المستمرة  لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى ذات الاهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برفقة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة والمهندس محمود زهره رئيس قطاع السويس وعدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة  لمحطة صرف صحى الزراير الجديدة لمتابعة أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة ونسب التنفيذ لكافة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي.

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة إن المحطة ستخدم قطاع عريض من سكان حى الأربعين وأجزاء من حى فيصل والمنطقة الصناعية حيث ستصل طاقتها التصميمية بعد أعمال الاحلال والتجديد إلى 90 ألف  متر مكعب في اليوم .

كما تضمنت الزيارة تفقد لأعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الزراير القديمة  بطاقة تصميمية 40 ألف متر مكعب يوم بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لجميع الطلمبات الموجودة بالمحطة  ،وكافة الأعمال الكهربية والميكانيكية بالمحطة والتى انتهت بنسبة 100%من جميع الأعمال ، وتخدم محطة الزراير القديمة خمسة محطات فرعية ومنطقة السيد هاشم بمحافظة السويس ، وبذلك للقضاء على جميع مشاكل ارتفاع المياه بشبكات الانحدار والقضاء  ومشاكل طفح الصرف الصحى نتيجة عدم إستيعاب المحطة الحالية للتصرفات الواردة إليها.

كما تضمنت زيارة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مركز خدمة عملاء السويس والذى يخدم أكثر من  ثلاثون الف مشترك بمحافظة السويس لمتابعة  الخدمات التكنولوجية بالمركز وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطن بالمحافظة.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية متابعة شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أوضح  اللواء عبد الحميد عصمت أن الشركة لديها خطة لتطوير منافذ خدمة العملاء على مستوى محافظات القناة ، وتطوير آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء لتجعل منه مجمع شامل للخدمات.

ممدوح رسلان محافظات القناة السويس مياة الشرب الصرف الصحى

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