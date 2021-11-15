الأزمة مستمرة .. محمد نجاتي يهاجم زوج منة عرفة

رد الفنان محمد نجاتي، على تصريحات محمود المهدي زوج منة عرفة حيث أعرب عن غضبه الشديد من تلك التصريحات.

وقال محمد نجاتي في تصريح خاص لصدى البلد: "زوج منة عرفة قال إن سبب الطلاق بينهم مش مشهد قياس النبض ولكن مشهد آخر وهو أني هشيلها وأضعها على السرير، ولكن المشهد تم حذفه فلماذا حدث الطلاق؟".

وأضاف: "تصريحات محمود المهدي غير مسئولة، فماذا يقصد بجملة "نوصل الفن بطريقة محترمة مش وحشة؟، هل أنا أقدم فنا مبتذلا، فأنا معروف طول تاريخي الفني قدمت أعمالا هامة ولا أبحث عن التريندات".

شكوى للمهن التمثيلية

واختتم: "ستجمعني اليوم جلسة مع نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، سأتقدم بشكوى؛ للتحري عن ما إذا كانت وقعت منة عرفة في عقدها على عدم اللمس أم لا".

انفصال منة عرفة

وكان قد تصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".