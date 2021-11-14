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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هجوم وشكوى للنقيب .. التفاصيل الكاملة لمشكلة زوج منة عرفة ومحمد نجاتي

صدى البلد

يبدو أن قصة انفصال الفنانة منة عرفة عن زوجها محمود المهدي ثم عودتهما مرة أخرى لا تزال تشغل أصداء الوسط الفني ، خاصة بعد تصريحات محمود المهدي بأن مشهدا مع الفنان محمد نجاتي تسبب في ذلك الطلاق .

ليدخل محمد نجاتي على الخط ويعلن هجومه علي زوج منة عرفة مؤكدا ان المشهد تم حذفه ، وان الموضوع كان بسيطا ولا يحتمل كل ذلك .

ويكشف صدى البلد التفاصيل الكاملة للقصة..

زوج منة عرفة يكشف سبب الخلاف

رد الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، على تصريحات الفنان محمد نجاتي بشأن الخلاف الذي وقع بينهما بسبب مشهد يجمع "منة بنجاتي" ضمن أحداث مسلسل "فيلا 101".

وقال "المهدي" في مقطع فيديو عبر "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام": "الموضوع أخد أكبر من حجمه بزيادة، بيتقال إن فيه مشهد كان بيقيس نبض إيد منة، وهي رفضت، وكان ده سبب الخلاف وأدى للانفصال، مفيش الكلام ده خالص".

وأضاف: "المشهد أصلا كان عبارة عن إن هي تتشال وهي رفضت إنها تتشال، وإحنا بنتكلم من الأول مع المنتج والمخرج إن مفيش مشاهد بوس، مفيش أحضان، ومفيش شيل، وهي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة".

وتابع :" إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، وإحنا في مجتمع شرقي المفروض نراعي ده".

محمد نجاتي يرد على زوج منه عرفة 

رد الفنان محمد نجاتي، على تصريحات محمود المهدي زوج منة عرفة حيث أعرب عن غضبه الشديد من تلك التصريحات.

وقال نجاتي في تصريح خاص لصدى البلد: "زوج منة عرفة قال إن سبب الطلاق بينهم مش مشهد قياس النبض ولكن مشهد آخر وهو أني هشيلها وأضعها على السرير، ولكن المشهد تم حذفه فلماذا حدث الطلاق؟".

وأضاف: "تصريحات محمود المهدي غير مسئولة، فماذا يقصد بجملة "نوصل الفن بطريقة محترمة مش وحشة؟، هل أنا أقدم فنا مبتذلا، فأنا معروف طول تاريخي الفني قدمت أعمالا هامة ولا أبحث عن التريندات".

 

محمد نجاتي يكشف تفاصيل تقديمه شكوى لنقيب المهن التمثيلية بسبب منة عرفة

كشف الفنان محمد نجاتي في تصريح خاص لصدى البلد، كواليس جلسته مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والمقرر عقدها اليوم  .

وقال نجاتي: سأجتمع مع الدكتور أشرف زكي اليوم ؛ من أجل تقديم  شكوى؛ للتحري عن ما إذا كانت قد وقعت منة عرفة في عقدها على عدم اللمس أم لا".

وتابع: "وإذا تم ذلك؛ ستتم مساءلة جهة الانتاج؛ لعدم تعديلهم ذلك الأمر في السيناريو؛ حتى لا تتسبب في مثل هذه الأشياء؛ لأنه من الواجب عليّ أن أحترم أي تعاقد مبرم بين أشخاص".

 

انفصال منة عرفة:

وتصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن  انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب المهدى:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وقبل إعلانه بساعات نشر صورة لـ “ بطيخة ” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، وعلق قائلا فين صاحب المثل ده ".

ليعود بعد ذلك ويعلن عودته لمنة عرفة مرة أخرى.

منة عرفة محمد نجاتي محمود المهدى زوجها محمود المهدي زوج منة عرفة

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