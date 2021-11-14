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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران : السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة

السعودية وإيران
السعودية وإيران

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، اليوم الأحد، إن السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية آرنا، قال محمود عباس زادة مشكيني، إن أعضاء اللجنة النيابية ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم، القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول الجوار لا سيما السعودية وآخر المستجدات في هذا الخصوص.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عزم إيران على تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

وأشار إلى أنها لا تواجه عقبات أساسية في هذا الخصوص.

بيان عاجل من إيران بشأن تحسين العلاقات مع السعودية

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وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، اليوم الأحد، إن إيران لا تمانع تحسين العلاقات مع السعودية.

وقال أبو الفضل عمويي، إنه "خلال 4 جولات من المفاوضات مع السعودية نرى أن الموضوع الرئيسي بالنسبة للسعودية هي الأزمة اليمنية، وإيران تعتقد أن هذه الأزمة سوف تنتهي مع سريان وقف إطلاق النار".

وتابع: "لدينا علاقات جيدة مع ميلشيا الحوثي،  لكن هذا لا يعني أن إيران تدير هذه الحركة".

السعودية محمود عباس ميلشيا الحوثي البرلمان الايراني العلاقات الدبلوماسية اخبار السعودية اخبار ايران المملكة العربية السعودية

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