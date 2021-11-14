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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يهزم بايدن.. اقتراع افتراضي يقلب الموازين على الرئيس الأمريكي الحالي

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة دي موين ريجستر ميدياكوم، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تغلب على خليفته الحالي جو بايدن بفارق 11 نقطة في ولاية آيوا في مباراة افتراضية 2024، حيث حصل على 51 في المائة من التأييد مقارنة بـ 40 في المائة لبايدن.
 

وأجاب 4٪ آخرون بأنهم لن يصوتوا لترامب أو بايدن، بينما قال 5٪ إنهم غير متأكدين من المرشح الذي سيؤيدونه.


وفي أكتوبر، زار ترامب ولاية آيوا، وهي ولاية تقليدية موالية للجمهوريين، للقاء أنصاره. 

وعلى الرغم من أنه لم يجعل الأمر رسميًا بعد، فقد اقترح ترامب مرارًا أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

أظهر استطلاع آخر لـ Des Moines Register / Mediacom أجري الشهر الماضي أن ترامب كان أكثر شعبية في ولاية آيوا من أي وقت مضى. 

وكان لدى 53 بالمائة من سكان آيوا وجهة نظر إيجابية عن الرؤساء السابقين، بينما كان لدى 45 بالمائة وجهة نظر غير مواتية.
 

وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري في ولاية آيوا لقياس الرأي العام حول الرئيس بايدن أن معدلات موافقته آخذة في الانخفاض: قال 33 في المائة من سكان آيوا إنهم راضون عن وظيفته بينما قال 62 في المائة إنهم لا يوافقون على سياساته.

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