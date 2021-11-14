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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليست الإصابة فقط.. تعرف على سبب استبعاد عبدالله السعيد من منتخب مصر

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة ، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني استلم تقريرا رقميا من جهازه المعاون، أثار غضبه من مردود عبد الله السعيد في مباراة أنجولا، وفي المباريات الثلاثة التي لعبها تحت قيادة كيروش.


وأوضح  شبانة أن التقرير ليس له علاقة بإصابة اللاعب وغيابه عن مباراة الجابون المقبلة، بل يؤكد أن كيروش لن يعتمد على اللاعب في المعسكرات المقبلة.


وأكد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على قناة etc، أن التقرير الرقمي يرصد أن عبد الله السعيد لعب 3 مباريات مع المنتخب بتصفيات كاس العالم الحالية، لم يسجل ولم يصنع، رغم أن متطلبات مركزه هو صناعة اللعب وخلق الفرص.


وتابع شبانة: "أثار استياء كيروش أن التقرير رصد ايضا تسديد عبد الله السعيد لـ3 كرات فقط على مرمى المنافسين في المباريات الثلاثة التي لعبها، ولم تذهب أي تسديدة منهم تجاه مرمى الفريق المنافس".

محمد شبانة كيروش عبد الله السعيد مباراة الجابون مباراة انجولا

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