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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي : بدأت مسيرتي في كرة السلة.. وكيروش يبحث عن لاعب وسط

حمادة صدقي
حمادة صدقي

كشف حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه بدأ مسيرته الرياضية كلاعب كرة سلة، وتحول بعدها لكرة القدم.


وأوضح صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc، أن البرتغالي كارلوس كيروش يفضل اللعب بطريقة 4 / 3 / 3، موضحا أن المدير الفني للمنتخب ما زال يبحث عن لاعب وسط ثالث مع النني والسولية ليطبق طريقته باستمرار.


وواصل صدقي: "كيروش لعب ثلاثة مباريات فقط ومن المبكر الحكم عليه، لكن من ملامح طريقته في اللعب أنه يمنح الخط الأمامي حرية الحركة بوجود صلاح ومصطفى محمد ومعهم مرموش أو محمد شريف".


وعن مفاجآت القائمة التي يعتمد عليها كيروش قال صدقي: "هناك رسائل من خطة كيروش والتغيير في القوائم التي يعلنها كل مرة، موضحا أن المدرب البرتغالي يوجه رسالة بأنه الرجل الأول وصاحب الاختيار وهو من مقومات النجاح".

كيروش حمادة صدقي الأهلى منتخب مصر مصر

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