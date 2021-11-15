مرشح مستبعد من انتخابات الأهلي : بطانة سوء تقود محمود الخطيب للانزلاق بعيدًا عن مبادئ النادي

قال وليد الفيل، المرشح المستبعد من انتخابات الأهلي، إنه كان من الممكن أن يطلب عدة طلبات في الدعوى التي أقامها، قد تضر بمصلحة النادي، مشيرًا إلى أن استبعاده كان بفعل فاعل.

وأضاف الفيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لن يفصح عن الطريقة التي تأكد من طريقة استبعاده، حرصًا منه لعدم التسبب في ضرر لأي شخص، موضحًا أن هناك بطانة سوء تقود محمود الخطيب للانزلاق بعيدًا عن مبادئ الأهلي.

وأوضح أن الأهلي وصل إلى مرحلة من الانقسام مُحزن للغاية، خاصة وأن أعضاء الأهلي أصبحوا يسبون بعضهم بشكل غريب، مشددًا أن ما يحدث داخل الأهلي من الممكن أن يُسمى بـ«خلاف عائلي» على منصب أمانة الصندوق.

واستكمل حديثه، أن الأمر داخل النادي الأهلي وصل لمرحلة البعد عن مبادئ النادي، خاصة أنه ليس من الطبيعي فرض وصايا على الجمعية العمومية أو يكون هناك صوتًا واحدًا داخل النادي، مضيفًا أنه يبحث عن حقه المُهدر بفعل فاعل، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء، لكنه لا يرغب في إضرار النادي أو دخوله نفق مظلم.

واختتم تصريحاته، أنه ينتظر الحكم القضائي بإدراجه من جديد في قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي، وسيحترم الحكم القضائي، إذا كان ضده، مشددًا أنه لن يتنازل عن حقه مهما كلفه الأمر، بينما سيتم النطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل، والذي يحترمه سواء لصالحه أو ضده.