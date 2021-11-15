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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي: هيكتور كوبر كان مدربا جيدا.. والشعب المصري لم يعتاد على طريقته الدفاعية

حمادة صدقي
حمادة صدقي

أشاد حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو الديموقراطية.


وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "هيكتور كوبر كان يحقق نتائج جيدة وقادنا إلى كأس العالم".


وأضاف: "هو مدرب جيد جدًا، لكن الشعب المصري لم يعتاد على طريقة لعبه والتحفظ الدفاعي المبالغ فيه، لكنه في النهاية حقق نتائج طيبة وقادنا للمونديال".


وأكمل: "بوب برادلي أفضل من حقق نتائج، لكن خسر بسداسية من غانا ولم يتأهل إلى كأس العالم، وفي جيلنا مع حسن شحاتة قدمنا كرة قدم ممتعة".


واختتم: "منتخب الكونغو قادر على التأهل إلى كأس العالم، ولدى كوبر خبرات كبيرة في ذلك هو وجهازه المعاون".

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