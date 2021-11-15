في ليلة رأس السنة .. نوال الزغبي تحيي حفلا غنائيا في أمريكا

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم، في أمريكا ليلة رأس السنة ضمن الحفلات المقامة للأحتفال بهذة المناسبة.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

كليب ارقص

وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.