تركي آل الشيخ: أعاتب صديقي بيني وبينه ولكن أمام الناس فصديقي لا يخطئ رجل يهز كتفيه

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” .

وعلق تركى الـ الشيخ “ أعاتب صديقي بيني وبينه ، ولكن أمام الناس فصديقي لا يُخطئ رجل يهزُّ كتفيه ”.

ويذكر ان كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الموعد الذى سيتم فيه الإعلان عن موقع وتاريخ الحفلات الكورية والفرقة التى ستأتى، وأعلن أنه سوف يفوز 100 شخص بتذاكر مجانية يتم توزيعها في فترات متباعدة لزبائن مطعم “جينجي” الكوري في البوليفارد، بدءا من يوم الخميس ١٨ نوفمبر.

وغرد تركى آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لعشاق الحفلات الكورية بنعلن عن الحفلة والفرقة اللي بتجي وتاريخ الحفل وموقعه يوم ١٨ نوفمبر إن شاء الله، وبيفوز عدد ١٠٠ شخص بتذاكر مجانية بنوزعها في فترات متباعدة لزباين مطعم جينجي الكوري في البوليفارد بنبدأ يوم الخميس ١٨ نوفمبر”.