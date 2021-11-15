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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا بختهم أحسن من المحاكم.. زينة تعلق على إنتاج أزواج فنانات لأعمالهن

زينة
زينة

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنانة زينة  ضمن برنامج نجم وندوة الذي ينظم دوريا بقصر السينما بحضور تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمخرج عادل عوض، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوى.

وكشفت الفنانة زينة عن رأيها فى إنتاج عدد من أزواج الفنانات لأعمالهن على هامش ندوتها بقصر السينما قائلة: "يابختهم على وجود من يدعمهم ويساندهم فى أعمالهن بغض النظر عن موهبة هؤلاء الفنانات ". 

وأضافت زينة :"حاجة كويس وأحسن من المحاكم"

زينة 

مسلسل كله بالحب 

 

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

 

وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

 

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه اثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.

زينة 

زينة وأبنائها 

 

قامت الفنانة زينة ، بحذف صورة ابنها والتى كانت نشرتها خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . 

 

وكانت الصورة التى نشرتها زينة  لابنها من ظهره ، وهو يرتدى تيشرت للاعب العالمى محمد صلاح . 

 

وعلقت زينة ، على الصورة قائلة : ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها، يا ابن مصر.

 

جدير بالذكر أن زينة تحافظ على خصوصية أطفالها بشكل مستمر ، حيث ترفض ان يظهروا الى وسائل التواصل الاجتماعى أو الإعلام .

 

زينة عادل عوض الفنانة زينة طارق الشناوى المخرج عادل عوض الناقد طارق الشناوى الهيئة العامة لقصور الثقاف عمالة

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