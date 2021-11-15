بإطلالة كلاسيكية جذابة ...سلمي أبو ضيف تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت “أبو ضيف” بجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، مرتدية بدلة كلاسيكية انيقة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

أعمال سلمي أبو ضيف

وكانت أحدث أعمال سلمي أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.