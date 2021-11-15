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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خيري بشارة ناعيًا محمود اللوزي : خبر صادم

خيري بشارة ومحمود
خيري بشارة ومحمود اللوزي

نعى المخرج خيرى بشارة الدكتور محمود اللوزى،الأستاذ بمعهد السينما ووالد الفنانة يسرا اللوزى الذى توفى صباح اليوم. 

وكتب خير بشارة عبر فيسبوك :"خبر صادم حين تفيق من نومك، ليزلزل كيانك ويجعلك تتشكك في معني الوجود ذاته فاقداً حكمتك وفهمك للحياة".

وأضاف خيرى بشارة :"موتك عزيزي الدكتور محمود اللوزي مفاجأة حزينة جاءت مبكرة للغاية أكثر من اللازم، ألف رحمة ونور عليك ارقد في سلام عزاءنا لأسرته الغالية…  ربنا يصبركم ". 

محمود اللوزى 

وفاة محمود اللوزى 

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان فتحي عبد الوهاب عن وفاة الدكتور محمود اللوزي الأستاذ بمعهد السينما ووالد الفنانة يسرا اللوزى

وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب: “ وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفرله”.

فيما علق المخرج محمد العدل قائلا : يا محمود ، محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله ، كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي ، الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا.

يسرا اللوزى 

وكانت الفنانة يسرا اللوزى تنتظر عرض فيلمها المحكمة خلال الأسابيع القادمة ، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

 

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

خيري بشارة محمود اللوزى الدكتور محمود اللوزى الفنانة يسرا اللوزى يسرا اللوزي

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