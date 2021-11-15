الراغبون في الحضور.. خطوات التسجيل في منتدى شباب العالم 2021

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

ويتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021، بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 لـ 30 عاما، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا.

ويمكن زيارة الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم للتسجيل عبر هذا الرابط: https://register.wyfegypt.com/

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما يعتبر منتدى شباب العالم فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.