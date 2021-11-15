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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيدة القاهرة.. فيلم يسرا ومحمود حميدة الذي تبرأ منه صناعه

فيلم سيدة القاهرة
فيلم سيدة القاهرة

انتقد الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال فيلم “سيدة القاهرة” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "فيلم مصري اسمه سيدات القاهرة (يقصد سيدة القاهرة) إنتاج سنة 90 بيتعرض على قناة حكايات هو الفيلم الأعجب في التاريخ، فيلم خارج حدود العقل الإنساني معرفش اتعمل ازاي أو كان ايه هدفه.

الفيلم من بطولة يسرا، جميل راتب، نبيل الحلفاوي، عبد العزيز مخيون، محمود حميدة وغيرهم مجموعة كبيرة من الفنانين. الفيلم من تأليف وإخراج مؤمن السميحي.


وقد شهد الفيلم تبرأ عدد من صناعه، على رأسهم مؤلفه بشير الديك، ونبيل الحلفاوي، وتدور أحداث الفيلم في الفترة من نكسة 67 وحتى اغتيال السادات، حول سيدة تسافر إلي القاهرة بحثًا عن شقيقها ولكنها وبالصدفة تدخل الوسط الفني وتتزوج وتعثر على شقيقها وتتطور الأحداث فيموت الأخ وتعود الى موطنها تاركة خلفها كل الشهرة والنجاح والمال.

فيلم سيدة القاهرة

كان الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال قد كشف مؤخرا عن أقرب الأعمال لـ قلبه، قائلا: مسلسل الرحايا هو الأقرب، لأنه كان بمثابة البداية له، متابعا: الرحايا أتصورت عند بيتي واتعرفت بسببها في الوسط".

 

وأضاف "عبد الرحيم كمال"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مكالمة الرئيس السيسي له أهم مكالمة حصلت في حياتي"، متابعا: "أنا اعتبرت المكالمة مكافأة الخمسين عاما".

 

وأوضح :" لم أشعر أن المكالمة تخصني بشكل شخصي، بل هي هدية لمهنتي وزملائي في المهنة، المكالمة دليل على مدى تقدير الرئيس السيسي للمهنة.

 

السيناريست عبد الرحيم كمال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عبد الرحيم كمال نبيل الحلفاوي عبد العزيز مخيون محمود حميدة

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