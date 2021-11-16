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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رسالة إلى محافظة الشرقية .. مدرسة الفتح الإعدادية بالعزازى متهالكة وتهدد أرواح الطلاب

صدى البلد

تعاني مدرسة الفتح الإعدادية بقرية العزازى التابعة الى مركز ومدينة فاقوس فى محافظة الشرقية ، مشاكل متعددة ومن أهمها عدم صيانة المدارس الأمر الذى تسبب فى استياء أولياء أمور وتلاميذ تلك المدارس، ومما يهدد سلامة الطلاب.

ويقول المواطن محمود همام فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى " بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد" : تعانى مدرسة الفتح الإعدادية بقرية العزازى التابعة الى مركز ومدينة فاقوس فى محافظة الشرقية من تصدع وشروخ في جدران وأساسيات المبني ، حيث أن المبني قديم وقائم علي قواعد هشة ومعرض للانهيار في أي وقت .


وأضاف: “زجاج الفصول بها مكسور وسوء حال الحمامات بالإضافة إلى وجود شروخ بالسقف وسقوط الدهانات فوق رؤوس الطلاب واحتياج المدرسة لزيادة أعداد الحمامات لتكفى الطلاب وتم إدراج ذلك منذ سنوات بالخطة ولم يفعل”.


وأشار إلى وجود مباني آيلة للسقوط والأثاثات غير الصالحة للاستخدام, أما القمامة فتحاصر أسوارها المدارس لتظهرها بمظهر غير حضارى وتنقل الأمراض للطلاب  ، وناشد الأهالى هيئة الأبنية التعليمية التدخل عاجلاً لصيانة المدرسة حفاظاً على حياة التلاميذ من الخطر .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

محافظة الشرقية قرية العزازى تصدع وشروخ مدينة فاقوس أولياء امور مدرسة الفتح

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