99.5 % نسبة تنفيذ كوبري المرج.. وزير النقل يكشف آخر تطورات أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري.. ويؤكد: تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية

الوزير:

100 % نسبة تنفيذ قطاع الاوتوستراد / سعد الدين الشاذلي وجاري توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية

100 % نسبة تنفيذ تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد،والانتهاء من كوبري عدلي منصور وتشغيله تجريبياً والانتهاء من إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى

99.5 % نسبة تنفيذ كوبري المرج و99% % نسبة تنفيذ كوبري المنيب على النيل و97% نسبة تنفيذ كوبري مسطرد

روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات



جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) ، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حيث بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 % وكذلك تم متابعة أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة.



وبعدها توجه الوزير لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر حيث وجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من اعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين. ثم توجه الى المريوطية حيث تابع اعمال اسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة حيث شدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية كما تابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.



وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير المسافة من طريق الاسكندرية الزراعي حتى سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات وحيث يساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية.



وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة أنه تم الانتهاء من قطاع الاوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة التنفيذ 100% وجاري توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية وروعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد إنتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات كما أنه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) والني بلغت نسبة تنفيذها 18%,ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام و جاري تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري وحيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال انارة الطريق 72% كما يتم تنفيذ خطة للإستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر مشيراً الى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع المهم، مضيفًا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.