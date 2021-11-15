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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تتجاوز 2 مليون مشاهدة بأغنية 150

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حصدت الفنانة نانسي عجرم ، 2 مليون و250 ألف مشاهدة بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “ 150 ” .

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ان تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام ، وهى باللهجة اللبنانية .

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

 

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.

وعلقت عجرم علي الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

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