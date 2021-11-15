شرط موسيماني لاحتراف رباعي الأهلي .. تفاصيل

وضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي شرطا للتفريط فى رباعي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

كشف الاعلامى محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي التفريط في أي لاعب في الفريق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل العروض المنتظرة لأكثر من لاعب بالفريق، ويأتي على رأسهم الرباعي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأكرم توفيق والمالي أليوم ديانج .



وتابع شبانة : كان أفشة قد جذب أنظار الأندية التركية في الفترة الأخيرة والتي تسعى للتعاقد معه علي سبيل الإعارة في يناير المقبل فيما دخل أكرم توفيق على رادار نادي أياكس أمستردام الهولندي كما تراقب الأندية السعودية وضع حسين الشحات مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي .



وأضاف : لفت المالي الدولي أليو ديانج أنظار العديد من الأندية الخارجية بعد ظهوره بمستوى مميز رفقة المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن تشهد الانتقالات الشتوية وصول عروض للنادي الأهلي للتعاقد مع أكثر من لاعب ، ولكن أبدى موسيماني رفضه رحيل أي لاعب في الفترة الحالية خاصة أن الفريق مقبل على أكثر من بطول أبرزها كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي بالإضافة إلي بطولة الدوري العام وأنه يحتاج لكل العناصر تحسباً لحدوث إصابات بالفريق في الفترة المقبلة.