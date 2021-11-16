بأفضل تكنولوجيا في العرض والتأمين.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

تنتظر الدولة المصرية حدثا عظيما سوف تشهده البلاد بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متاحف العالم، والذي تنتظره أحداث لم يشهد لها مثيل في افتتاحه.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة للمتحف المصري الكبير وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للعرض والتأمين رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة به، ليساعد في إظهار المتحف بأفضل صورة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.

تجهيزات المتحف المصري الكبير

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بخروج كل تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من كل الاتجاهات، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة، واستغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله واجهةً للحضارة المصرية، وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم.

اهتمام الرئيس السيسي بالمتحف

وفي هذا الصدد قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالآثار بشكل ليس له مثيل، ويأتي المتحف المصري الكبير في أولى اهتماماته لأن المتحف يعتبر هدية مصر للعالم ومستقبل الثقافة والسياحة والعلوم والفنون والآداب في العالم.

وأضاف عبد البصير في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمتحف المصري الكبير فاق التصور، وهناك اجتماعات دورية بينه وبين وزير السياحة والآثار من وقت الدكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة والآثار سابقا.

وتابع: "أخر جلسة عقدها الرئيس السيسي لمتابعة ما يحدث في المتحف المصري الكبير كانت يوم الأحد والخاصة بتوصيل أحدث وسائل التكنولوجيا والتأمين للمتحف، وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، وعدد كبير من المسؤولين عن الآثار في مصر، وهذا يعتبر دلالة مهمة على اهتمام الدولة بأكملها بالآثار والسياحة في مصر".

المتحف الكبير هدية العالم

ولفت عبد البصير إلى أن الرئيس السيسي أشار في كلمته أمام منظمة اليونسكو، أثناء الاحتفالية التي عقدت للاحتفال بذكرى تأسيس منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أهمية المتحف المصري الكبير وباعتبار أن مصر تمتلك أكبر متحف في العالم وأنه هدية مصر للعالم الذي يشمل التراث الحضاري في العالم ككل.

ربط المتحف بالأهرامات

وأشار إلي أن مشروع المتحف المصري الكبير يتم بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد كبير من أجهزة الدولة لإتمام المتحف الذي يتم إنشاؤه على مساحة 500 ألف متر مربع.

وأضاف عبد البصير أن المتحف سيتم ربطة بالأهرامات عن طريق تجهيز الطرق المحيطة بالمتحف والأهرامات، وتهيئة المنطقة بالكامل لاستقبال هذا الحدث الكبير الذي سيغير وجهة السياحة في مصر نهائيا.

التكنولوجيا في المتحف

وعن حرص الرئيس السيسي باستخدام أفضل التكنولوجيات الحديثة في المتحف، قال مدير متحف الإسكندرية إن عرض الآثار بالشكل التقليدي لن يظهرها بالشكل الأفضل، ولكن عند عرضها باستخدام التكنولوجيا والوسائل المتقدمة يساعد على إظهارها بأفضل شكل ممكن بالطرق الشارحة لها مثل الشاشات الشارحة وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي ستطبق في المتحف المصري الكبير.

ربط المتحف بالخط الرابع للمترو

وأوضح عبد البصير أن المتحف سيكون مرتبطا بالمترو عن طريق الخط الرابع الذي يربط الهرم بمدينة 6 أكتوبر الذي تقوم بتمويله الهيئة اليابانية للتعاون "جايكا"، حيث كان من المقرر أن يمر المترو من أسفل المتحف ولكن نظرا للاحتياطات الأمنية وحتى لا يستخدم المترو في أي أعمال تخريبية في المتحف ولا يكون له ضرر عليه، تم عمل المترو خارج المتحف.