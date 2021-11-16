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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تكلفته مليون روبية.. عائلة ترصف طريقا كاملا على نفقتهم الخاصة لسبب غريب

زفاف
زفاف

ربما تكون قد صادفت العديد من حفلات الزفاف الفخمة حيث يتم الترحيب بالمدعوين على السجادة الحمراء أو الورود، ولكن هل سمعت أو صادفت أي عائلة قامت برصف طريق أسمنتي للمدعوين؟

 

في منطقة غرب جودافاري في ولاية أندرا براديش بـ الهند، اضطرت عائلة العريس حرفيًا إلى وضع طريق أسمنتي تكلفته مليون دولار قبل يوم من الزواج لتمكين المدعوين من الوصول إلى حفل الزفاف بسهولة.

 

الأب الهندي ناريكشان راو كان يشرف على جميع الاستعدادات لزومن أجل حفل زفاف ابنه، وقد أدرك الطريق المؤدية إلى منزلهم في قرية كوتا نافاراسابورام بالهند مليئة بالحفر.

 

وخوفًا من أن يواجه الأقارب الذين يأتون إلى منزلهم للانضمام إلى حفل الزفاف مخاطر أو حوادث أثناء التنقل عبر الطريق المليء بالحفر، قرر نيريكشان راو رصف طريق أسمنتي من نفقاته الخاصة، بلغ تكلفته مليون روبية.

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