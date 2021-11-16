لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تقشعر لها الأبدان لفتاة تبلغ من العمر عامين ترى بوضوح لأول مرة بعد ارتداء النظارات.

في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الطفلة في فرحة عارمة بعدما أحضر أحد والديها زوج من نظارات النظر وساعدها في ارتدائها لترى بوضوح لأول مرة.

الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية أذاب قلوب ما يقرب من مليون مشاهد على الإنترنت.

يبدأ الفيديو بطفلة تلعب بألعابها، عندما يأتي إليها رجل يبدو أنه والدها ويضع نظارة على عينيها ثم يقول لها "مرحبًا".

تستغرق الفتاة الصغيرة دقيقة لتدرك ما يحدث، ثم تستدير والابتسامة من الأذن إلى الأذن على وجهها في غضون ثوان.

تواصل الفتاة الصغيرة لمس النظارات وهي لا تصدق أنها ترى الأشياء بوضوح.

وفي الوقت نفسه، يمكن سماع امرأة في الخلفية يبدو أنها والدتها تسألها: "هل يمكنك رؤيتي؟".

تقوم الطفلة البالغة من العمر عامين بإزالة نظارتها ووضعها مرة أخرى لفهم ما يحدث معها.

وفي كل مرة تعيد وضعها على عينيها تعطي أحلى ابتسامة بينما تبدو مندهشة.

يقول والدا الطفل الصغيرة لـ Good News Movement، التي نشرت الفيديو على Twitter: "في الثانية من عمرها، بالكاد تستطيع أن ترى لأنها مصابة ببعد النظر، وهذه هي المرة الأولى التي ترى فيها الأشياء بوضوح في حياتها!"