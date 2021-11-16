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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر في محافظات مصر

صدى البلد

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، 11 ربيع الآخر 1443 هجرية.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة
وقت صلاة الفجر 04:51 ص
وقت الشروق 06:21 ص
موعد آذان الظهر 11:40 ص
موعد آذان العصر 2:38 م
موعد آذان المغرب 4:58 م
موعد آذان العشاء 6:19 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 04:57 ص
وقت الشروق 06:28 ص
موعد آذان الظهر 11:45ص
موعد آذان العصر 2:41م
موعد آذان المغرب 5:01 م
موعد آذان العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 04:47
وقت الشروق 06:18
موعد آذان الظهر 11:36 م
موعد آذان العصر 2:33 م
موعد آذان المغرب 4:53 م
موعد آذان العشاء 6:14 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 04:37 ص
وقت الشروق 06:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:27ص
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 04:39 ص
وقت الشروق 06:04 ص
موعد آذان الظهر 11:33 ص
موعد آذان العصر 2:40 م
موعد آذان المغرب 5:02 م
موعد آذان العشاء 6:18 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 نوقمبر في محافظات مصر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

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