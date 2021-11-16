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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري| دارين حداد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دراين حداد، جمهورها، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات  "إنستجرام".


وأطلت بها دارين حداد، بفستان جذاب باللون الأحمر الناري الذى يبرز رشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها، واختارت تسريحة تتناسب مع إطلالتها لشعرها الأسود القصير، نالت اعجاب متابعيها.


يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان: الجاسوس، وهو بطولة لطفى العبدلي، دارين حداد، رياض النهدي، لطيفة القفصي، حمدي غوار، وغيرهم من النجوم .


كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.


وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

الأحمر الناري إطلالة جذابة أحدث ظهور مسلسل سوق الحرير تخطف انظار متابعيها دراين حداد

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