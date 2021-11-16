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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب.. محمد لطفي يتغزل في زوجته بإطلالة رومانسية

محمد لطفي وزوجته
محمد لطفي وزوجته

 

 

شارك الفنان محمد لطفى متابعيه صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر محمد لطفى بصحبة زوجته خلال قضاء العطلة في اسطنبول وعلق قائلاً : "صباح الفل عليكم من اسطنبول الحب الحب 🌹❤️"

 

يذكر أن أحدث ظهور للفنان محمد لطفي في مسلسل «بين السما والأرض» بمشاركة هاني سلامة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وندى موسى، كما يشارك في تصوير فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي.

 

وينتظر محمد لطفي عرض مسلسل المماليك مع الفنان بيومي فؤاد وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.


والعمل من بطولة محمد لطفي، بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف،  دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٥٠١٨
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٥٠١٨

 

الفنان محمد لطفى يتغزل في زوجته بإطلالة رومانسية من اسطنبول موقع التواصل الاجتماعي مسلسل المماليك

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