الحب.. محمد لطفي يتغزل في زوجته بإطلالة رومانسية

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وظهر محمد لطفى بصحبة زوجته خلال قضاء العطلة في اسطنبول وعلق قائلاً : "صباح الفل عليكم من اسطنبول الحب الحب 🌹❤️"

يذكر أن أحدث ظهور للفنان محمد لطفي في مسلسل «بين السما والأرض» بمشاركة هاني سلامة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وندى موسى، كما يشارك في تصوير فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي.

وينتظر محمد لطفي عرض مسلسل المماليك مع الفنان بيومي فؤاد وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.



والعمل من بطولة محمد لطفي، بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.