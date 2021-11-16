بفستان لامع.. رانيا منصور تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رانيا منصور بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الذهبي اللامع ومكياج جذاب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ولاقت طلتها إعجاب الكثير.

ويُعرض حاليا للفنانة رانيا منصور مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.