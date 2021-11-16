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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يتفاعل مع جمهوره بصورة جديدة من دبي

حمادة هلال
حمادة هلال

 


شارك الفنان والمطرب حمادة هلال جمهوره صورة جديدة من "دبي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر حمادة هلال باطلالة كاجوال انيقة وعلق علي الصور قائلا: "مساء الهنا على الحبايب ❤️"  نالت اعجاب متابعيه"

 

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب ولاقت نجاحًا كبيرا.


وشارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطولة النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

 

الفنان حمادة هلال يتفاعل مع جمهورة صورة جديدة إطلالة كاجوال المطرب حمادة هلال الأناشيد الدينية

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