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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لمشروعات التخرج "برنامج مشروعى بدايتى "

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2022/2021  وأعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ تسع سنوات متتالية هى أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر، وذلك من منطلق ايمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، وتقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات وتركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على مجالات البيوتكنولوجي، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، الذكاء الاصطناعى، انترنت الأشياء، والتكنولوجيات المالية واللوجستية، الزراعة الذكية، المدن الذكية والخضراء، الحساسات الألكترونية، والسيارات الكهربائية.


ومن جانبه صرح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن الأكاديمية خلال الأعوام التسعة السابقة قد دعمت أكثر من 2302 مشروع تخرج بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه واستفاد من هذا الدعم أكثر من 30 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية . وفي هذا السياق أوضح المهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذى لبرنامج مشروعات التخرج بالأكاديمية أن كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوح اعتباراً من اليوم من خلال موقع الأكايمية  www.asrt.sci.eg ، علي أن يكون اخر موعد للتقدم 15  يناير 2022 .

أكاديمية البحث العلمي

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