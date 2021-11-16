البورصة تواصل الأداء السلبي تحت ضغط من مبيعات المستثمرين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 11417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 1961 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 13349 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 4466 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 2080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 3043 نقطة .