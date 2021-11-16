عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بتراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" اامحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2003 نقطة.

"التموين": أطقم طبية في الوزارة لتطعيم العاملين بلقاح كورونا

البورصة تواصل الأداء السلبي تحت ضغط من مبيعات المستثمرين بمنتصف تعاملات اليوم

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13502 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4500 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3102 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية ايجى أكس 30 ايجي إكس 70 مؤشر إيجي إكس 30

ترشيحاتنا

شاهد رد مبروك عطية.. زوجتي ممتنعة عن معاشرتي إلا بعد سنوية والدها

ارتفاع معدل البطالة 0.2 % خلال الربع الثالث من 2021

رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة

تعليق صادم عن انضمام كناريا.. شوبير يعلن مفاجآت تشكيل المنتخب أمام الجابون

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4 %

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

انهيار جزئي لعقار بالجيزة عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الجمع بين اثنين.. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بالقانون الجديد

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

مخ القرود وشوربة السلاحف.. ما هي أغرب الأكلات في العالم بعد الخفاش الصيني؟

انتشار فيروس غامض يستنزف خلايا الدم البيضاء يحير العلماء وهذه طرق الوقاية

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

فيديو

فيديو جراف| الاعتداء على المعلمين في القليوبية.. عرض مستمر

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ