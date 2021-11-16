شاهد.. غادة عبد الرازق تنشر صورا رومانسية برفقة زوجها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا تجمعها مع زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق مرتدية تيشيرت كات باللون الأبيض، مع كاب بنفس اللون، رافعة خصلات شعرها الي أعلي.

وعلقت غادة عبد الرازق علي الصور بأشكال القلوب باللونين الأحمر والأبيض.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في رمضان 2021.



المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.