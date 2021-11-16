برلماني: ارتفاع تكلفة تربية الدواجن سبب عزوف صغار المربيين عن هذا النشاط

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن أهم أسباب عزوف صغار المربين للدواجن هي إرتفاع التكلفة المادية للتربية مقارنة بقيمة هامش الربح الذي يحصلون عليه وبالتالي لابد أن نسعي لحل هذا الأمر من أجل تشجيع الاستثمار في نشاط تربية الدواجن.

و طالب " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة توفير كافة المستلزمات الخاصة بسبل تربية الدواجن من أعلاف وأدوية بيطرية وغيرها بأسعار مخفضة فمن شأنها أن تحفز صغار المربيين علي التوسع في أنشطتهم مما يعود بفائدة علي عملية صناعة الدواجن في مصر.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية التركيز علي تصنيع الأعلاف بشكل محلي حيث يوفر ذلك المليارات لخزينة الدولة،مما يدعم أيضا قطاع الزراعة بشكل عام، مناشدا بالتوسع في زراعة الذرة الصفراء لكونها من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار البرلماني ، إلي تخصيص الدولة عددا من الأراضي والمساحات الزراعية يدعم الاستثمار الداجني.

جاء ذلك بعد أن عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللجنة العليا للدواجن بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية واتحاد منتجي الدواجن وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كافة جوانبها.

وأكد القصير أن الدولة تولى قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً نظراً لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض حيث تنتج مصر حوالي 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة ويعمل فيها أكثر من 3 مليون مواطن واستثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه بالإضافة الى انه تم تخصيص 9 مناطق جديدة للاستثمار الداجنى بإجمالي 19 ألف فدان بالمناطق الصحرواية في 4 محافظات ، كما تم إنهاء كافة إجراءات ترخيصها وكذلك 13 منطقة أخرى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم تخصيصها للاستثمار الداجني والحيواني.

وأضاف القصير ان الاجتماع بحث أيضا آليات تفعيل الزراعات التعاقدية في محصولي فول الصويا والذرة الصفراء من اجل توفير مدخلات الاعلاف لضبط الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما بحث أيضا زيادة الطاقة الإنتاجية من الامصال واللقاحات البيطرية مشيرا الى افتتاح خط انتاج جديد في معهد الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية بالإضافة الى دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع تناول أيضا الربط بين مراحل الانتاج (الجدود والتسمين والامهات)وكذلك تفعيل البورصة السلعية لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتحقيق سعر عادل للمنتج ومناسب للمستهلك .