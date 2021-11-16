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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة عروس بعد زفافها بساعات إثر أزمة قلبية بالمنيا

وفاة عروسه إثر إصابتها
وفاة عروسه إثر إصابتها بازمه قلبيه

لم تمر سوى ساعات قليلة على انتهاء حفل زفاف عروسين داخل إحدى قرى محافظة المنيا، إلا أن لفظت العروسة أنفاسها الأخيرة داخل منزل زوجها، إثر إصابتها بأزمة قلبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية داخل محافظة المنيا، إخطارا بوفاة سيدة داخل منزلها بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وبانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، تبين وفاة نادية. ط. م 20 سنه إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، داهمتها بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف.

وشهدت القرية حفلا كبيرا لزفاف "نادية" على أحد شباب القرية، وأنه وعقب مرور ساعات قليله من انتهاء مراسم حفل الزفاف، وانتقال العروس إلى منزل زوجها، لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأوضح والد العروس، في تحقيقات أجهزة الأمن، إن ابنته كانت لا تعاني من أية أمراض وأنها كانت سعيدة بزفافها، وأن الحفل حضره المئات من أهالي القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

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