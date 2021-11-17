الفلك الصاعد.. كتاب جديد لـ محمود عبد العزيز جنيدي

صدر حديثاً عن دار لوتس للنشر الحر، كتاب "الفَلك الصاعدُ.. خواطر من حركة الكون"، لـ محمود عبد العزيز جنيدي، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل.

وجاء على غلاف الكتاب:

إن لكل منا فَلك يصعد فيه، ويسلك فيه طريقه، لأننا جزء من الأرض الصاعدة في الفَلك الصاعد، فمنا من يصعد مع الأرض، ومنا من يسبقها، ومنا من يقف مكانه، ومنا من يهبط.

وعلي قدر عمل كل منا يكون مقامه، كما تقول الحكمة: "من طلب العلا سهر الليالي"، فهيا بنا نبدأ رحلة الصعود، فإني صاعد الفَلك وسالك فيه للوصول إلى الحقيقة.